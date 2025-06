Trotta, Cioffi, Valentini, Lerda, Regini a Kiss Kiss Napoli

Marcello Trotta, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Raspadori è un giocatore importante per il Napoli ma per lui sarà fondamentale capire come vuole giocare Conte l’anno prossimo. Quale modulo prenderà come riferimento per capirci. Se il Mister vorrà giocare con una sola punta Giacomo farà fatica a trovare spazio. In un attacco a due punte potrà avere modo di far bene e di giocare di più. Giocare alle spalle della punta centrale o comunque di fianco ad essa rappresenta, come ho sempre detto, il ruolo che più gli si addice. L’arrivo di De Bruyne rappresenta un’operazione di mercato che definirei mondiale. Portare un giocatore di quel calibro a Napoli è una roba fuori dal comune. E’ un affare che da lustro non soltanto al Napoli ma a tutto il calcio italiano. De Bruyne può ricoprire più ruoli in mediana e sono sicuro che il mister saprà collocarlo nella zona migliore a seconda del modulo che deciderà di attuare volta per volta.”

Gabriele Cioffi, allenatore, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il prossimo anno per il Napoli sarà una stagione su più fronti, la Champions League ti costringe ad allungare la rosa e renderla più competitiva. Lucca? Lorenzo è un profilo importante, ha caratteristiche che in Italia non ci sono, da quello che leggo vedo che si è innescata un’asta e credo che andrà a giocare nel club che lo convince di più e non credo solo a livello economico. Può essere l’alternativa a Lukaku, ha però modalità di gioco diverso. Seppure entrambi portano fisicità e centimetri. Ha un potenziale superiore per certi aspetti del gioco, il ragazzo è ambizioso e tutti i top club che lo vogliono sanno che Lucca darà il meglio di se. Lavorare con top allenatori come Conte fa bene a tutti, non solo a Lorenzo. La prossima annata di Lorenzo sarà difficile, gli suggerirei di scegliere una squadra dove ci sono le pressioni ma dove ha la possibilità di avere un minutaggio superiore”.

Antonello Valentini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è da salvare la baracca, non andare per tre volte consecutive ai Mondiali sarebbe un disastro per tutto il calcio italiano. Non è il momento di pensare a strategie tecniche, è stato scelto un uomo che per, abnegazione, carattere e grinta, può dare una scossa all’ambiente. Ce la siamo presa con Spalletti, ma guardate anche gli atteggiamenti dei calciatori. Posso capire che Acerbi non abbia voglia di rispondere alla convocazione, ma non può aspettare sei giorni per mandare un messaggio a Spalletti e declinare la convocazione. Mettiamo da parte i colori delle proprie bandiere e facciamo un discorso per la causa comune che è la nazionale. Sarà difficile qualificarsi ai Mondiali, dobbiamo salvare il salvabile. Ho visto cose tra Norvegia e Moldavia che non mi sono piaciute per niente, Gattuso è uno che t’attacca al muro e può servire. L’obiettivo dell’Italia saranno i play-off”.

Franco Lerda, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca? Lo conosco bene, non solo ha struttura e fisicità, ma sa anche giocare a calcio. Quest’anno è andato in goal con regolarità, è il profilo giusto per il Napoli, è pronto e lo vedo bene anche dal punto di vista degli equilibri. Nazionale italiana? Negli ultimi trent’anni abbiamo avuto grandissimi campioni, oggi non li abbiamo più. La colpa non può sempre essere degli allenatori”.

Vasco Regini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci mi piace, ha fatto benissimo la scorsa stagione. Come profilo può starci a Napoli, adesso sta a lui dimostrare le sue qualità per trovare spazio. Il Napoli avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione perchè ha trattenuto Antonio Conte in panchina. Il mister porta sempre a casa il risultato, difficilmente vedremo un Napoli non in corsa per lo scudetto. Poi il colpo De Bruyne è incredibile, è un campione pazzesco!”.