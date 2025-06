Lobotka – Pericolo clausola rescissoria da 26 milioni di euro per prendere il regista slovacco

Stamane, leggendo il noto quotidiano dalle pagine rosa si legge di una clausola rescissoria, riguardante il contratto del forte centrocampista azzurro Stanislav Lobotka. Il regista slovacco è un punto fermo della squadra di Conte che ha vinto il campionato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, a firma Fabrizio Romano, la clausola rescissoria, per liberare Lobotka dal Napoli, si aggirerebbe intorno ai 26 milioni di euro, cifra che potrebbe leggermente salire tra commissioni e bonus vari, ma non dovrebbe, comunque, alzarsi di molto. Tale postilla varrà per questo mercato estivo, però il calciatore azzurro è di fondamentale importanza per la compagine partenopea che non ha alcuna intenzione di privarsene, d’altronde il regista, sponsorizzato dall’ex Hamsik, all’epoca del suo acquisto, non ha manifestato il desiderio di voler andare via a tutti i costi. Ovviamente, la cifra molto bassa della clausola costituisce una grossa opportunità per le grandi, italiane ed estere, per accaparrasi il calciatore partenopeo; il club di De Laurentiis, però, è tranquillo e non intravede, per ora, il possibile pericolo. Poi, nel calcio tutto è possibile, mai dire mai!