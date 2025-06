Numeri del Napoli Campione d’Italia 2025 – Una difesa di ferro ed un attacco lacunoso ma Conte ha compiuto un vero prodigio

Il Napoli Campione d’Italia 2024/25 ha stabilito un record difficilmente eguagliabile o superabile, risultando la miglior difesa dei maggiori cinque campionati del vecchio continente. Il pacchetto arretrato di Conte, infatti, ha incassato, in 38 gare, disputate in serie A, solo 27 reti. Il Liverpool, vincitore della Premier, ne ha subiti ben 40, il Barcellona, primo nella Liga, 39, quindi il Bayern, campione di Germania è arrivato a quota 32, infine, 35 sono state le reti al passivo del Paris Saint Germain, campione di Francia. Antonio Conte, con la sua difesa di ferro ma con un attacco lacunoso, con soli 59 gol fatti, ha compiuto un vero prodigio, conquistando lo scudetto, a corto muso, con l’Inter, partita coi favori del pronostico, mentre il Napoli era dato, al massimo, candidato a tornare in Champions League. Il tecnico leccese ha migliorato pure il record difensivo della formazione di Luciano Spalletti che, nel torneo del terzo scudetto, aveva incassato un gol in più, 28. Però, quello che salta agli occhi è l’inversione di tendenza, rispetto al precedente anno disastroso del decimo posto, a fare la differenza. Conte ha trasformato una difesa colabrodo da 48 reti al passivo, in un bunker, eliminandone più d i 20, ancor prima di conquistare lo scudetto numero 4 della storia della società partenopea. Tuttavia, il dato peggiore, in fatto di reti subite, rimane quello stabilito nella stagione 2019/20, iniziata con Carletto Ancelotti e finita con Gattuso, nuovo Ct dell’Italia. In quell’annata, il Napoli prese la bellezza di 50 gol, ovvero quasi il doppio, rispetto a questo ultimo campionato. Che dire, occorre tributare soltanto un plauso all’allenatore italiano che sa soltanto vincere.