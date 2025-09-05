ITALIA

Italia, Gattuso: “Complimenti ai ragazzi. Abbiamo un obiettivo per far felice la gente”

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 2 min read

Buona la prima di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale dopo la goleada rifilata all’Estonia. “Bisogna ringraziare i ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Nel primo tempo è mancato solo il gol, penso che abbiamo fatto una buona partita – ha commentato il ct dell’Italia ai microfoni di Rai Sport -. Il merito è dei ragazzi per come si sono comportati in questi giorni. Abbiamo lavorato bene, c’è stato un ambiente che mi è piaciuto molto. Adesso la prima è andata, ora pensiamo all’altra che sarà difficile. Complimenti a loro”.

Kean Retegui per la prima volta insieme. “A tutta la squadra bisogna fare i complimenti, abbiamo giocato con due attaccanti, abbiamo messo in preventivo che qualche ripartenza la potevamo prendere. Siamo andati sui riferimenti tantissime volte a campo aperto perché volevamo giocare nella metà campo avversaria. È normale che quando si alza il livello giocare in questo modo è difficile perché ti esponi sicuramente a qualche rischio, però oggi giocare qua con una squadra che aveva qualcosina in meno di noi era giusto provare a mettere una squadra offensiva. Complimenti, sono stati bravi perché non è scontato che quando giochi in maniera offensiva vinci le partite. Penso che la squadra è stata molto brava su questo”.

La squadra ha raccolto subito le sue indicazioni. “Devo ringraziare questo gruppo di lavoro. Noi abbiamo un obiettivo per far felice la gente, per far tornare l’entusiasmo agli italiani. Sappiamo che ci tengono, abbiamo questo obiettivo qua. I ragazzi sanno che a me piace una squadra che, anche se sbaglia, combatte e lotta su ogni pallone, perché nel gioco del calcio si può sbagliare. Come ho detto già prima, complimenti ai miei ragazzi. Adesso recuperiamo e testa a lunedì”.

RETEGUI: “HO UN GRAN RAPPORTO CON KEAN”
Mateo Retegui con una doppietta è stato uno dei grandi protagonisti della serata di Bergamo, città e stadio che conosce benissimo. “Tante emozioni giocare qua. Abbiamo mostrato grande voglia, siamo in piedi e con grande voglia di lottare e di continuare così – ha detto a Rai Sport – È sempre bello tornare a casa. Lo scorso anno abbiamo fatto benissimo, oggi abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo essere pronti per la prossima”. Ottima l’intesa con Kean: “Ho un grande rapporto, con Moise e con gli altri attaccanti. Dobbiamo continuare e vincere come stasera”.

BASTONI: “GATTUSO CI HA DATO CARICA E CEFFONI CHE SERVIVANO”
Alessandro Bastoni commenta a Sky Sport la bella vittoria contro l’Estonia. “I cinque gol vengono dalla voglia e dalla fame che ci ha dato il mister, al di là dell’aspetto tecnico. Siamo sempre stati questi, c’è da poco da inventarsi in Nazionale: la qualità dobbiamo tirarla fuori noi prendendoci le responsabilità perché in campo andiamo noi. È stato un buon test al di là del valore dell’avversario, siamo stati sempre determinati e concentrati, pronti sulle preventive. C’era voglia di fare gol, siamo felici”. Sull’impatto di Gattuso: “Non l’ho avuto da compagno ma penso fosse così, ci dà grinta, carica e anche un bel po’ di ‘ceffoni’ che servono a darci una svegliata, ne avevamo bisogno nell’ultimo periodo”.

Vincenzo Letizia

