Nations League – Stasera, per l’Italia di Spalletti, esordio stagionale nella competizione internazionale, contro la Francia, a Parigi

Dopo la deludente avventura degli ultimi europei, in Germania, la nazionale di Spalletti, questa sera ore 20,45, ritorna in campo per l’esordio stagionale della Nations League. Aversaria di turno la Francia di Deschamps, squadra molto forte che annovera fior di campioni, primo fra tutti, il neo madrlileno Mbappè. Finora gli azzurri hanno disatteso le aspettative, per cui i tifosi nutrono ancora molti dubbi sulla ripresa di tanti giocatori che non hanno reso come dovevano. L’ex tecnico del Napoli deve, quindi, dare un nuovo gioco alla squadra, al fine di riconquistare i consensi della stampa e, soprattutto, della tifoseria. Ci riuscirà? Ovviamente è la speranza di tutti. Lucianone, adesso, dovrà praticare un calcio molto più pragmatico e concreto. Pertanto, potrebbe adottare un 3-5-2, trasformabile, al massimo, in un 3-4-2-1. Forzatamente, il ct azzurro ripartirà da un modulo che non è mai stato suo; un 3//5/2 così lontano dai suoi principi ma che deve praticare per cercare di rimediare a quella bruttissima prestazione con la Svizzera. Addirittura, qualcuno dopo il campionato d’Europa, si è augurato che Spalletti desse le dimissioni, tuttavia sarebbe ingiusto colpevolizzarlo, avendolo visto all’opera solo pochi mesi. Nessuno può immaginare quanto l’allenatore di Certaldo abbia sofferto in questo periodo, dopo le gioie provate a Napoli. Diamogli tempo, sperando che si ritrovi lui e tutto il suo organico.