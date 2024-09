Romelu Lukaku – Il neo centravanti azzurro instancabile, non si ferma mai, si allena anche da solo e fino a tarda sera

Il nuovo attaccante del Napoli Romelu Lukaku, già decisivo nel match col Parma, si è perfettamente integrato nel gruppo azzurro, sentendosi al centro del progetto di Antonio Conte. Il belga è molto carico, nonchè attivissimo, in quel di Castel Volturno. E’ instancabile, non si ferma più, al punto di allenarsi anche da solo e per giunta fino a tarda sera. il numero 11 è già divenuto un punto di riferimento essenziale per i compagni, la sua presenza in campo dà fiducia a tutta la squadra e mette paura ai difensori avversari che si vedono arrivare contro un vero carrarmato che spacca tutto. Con lui, per la compagine partenopea è tutta un’altra storia, non me ne vogliano i vari Raspadori e Simeone ma Lukaku è il classico centravanti di sfondamento che era mancato, finora, a questo Napoli, sempre poco produttivo in avanti.