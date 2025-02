Napoli a + 2 sull’Inter- Antonio Conte ringrazia la Juve che, vincendo il derby d’Italia, frena la rincorsa degli uomini di Inzaghi agli azzurri

Antonio Conte, una vita trascora a Torino nelle fila della società biancoinera, prima da calciatore e poi da allenatore, ieri sera, ha ricevuto un grosso regalo dalla sua vecchia squadra. Infatti, in virtù della vittoria della Juve sull’Inter per 1 a 0, il suo Napoli, non solo, ha mantenuto il primato solitario in classifica ma ha pure portato a 2 i punti di vantaggio sugli uomini di Inzagjhi, alla seconda sconfitta esterna consecutiva, dopo quella nel recupero con la Fiorentina. Il tecnico dei parrtenopei che sta facendo un lavoro strepitoso all’ombra del Vesuvio, dunque, non piò che ringraziare il club di Torino, città dove, peraltro ha abitato per diversi anni. La battuta d’arresto della seconda in classifica ha dato molto più valore al risultato di sabato, all’Olimpico, con i biancocelesti dell’ex Baroni. Il 2 a 2 finale, infatti, oggi, rappresenta un punto assolutamente guadagnato. Pertanto, il Napoli deve considerare il bicchiere mezzo pieno, nonostante gli ultimi tre pareggi di fila che avevano portato un pò di rammarico tra la tifoseria napoletana che aveva visto svanire la vittoria nei minuti finali delle partite con Roma, Udinese e Lazio. Gli azzurri sono pienamente in corsa per lo scudetto, checchè ne dica lo stesso allenatore leccese e tra due settimane ci sarà, al Maradona, lo scontro al vertice con la favorita al titolo, ovvero la squadra campione d’Italia in carica. Se Di Lorenzo e soci riusciranno a guadagnare un risultato positivo e a tenere la testa della graduatoria, credere nel miracolo non sarà più un‘utopia.