SERIE A 2025/26 – Il prossimo campionato, molto probabilmente, partirà nel fine settimana del 23 e 24 agosto

Per il massimo campionato della prossima annata 2025/26 si sta profilando una partenza di una settimana dopo, in confronto agli anni trascorsi, in cui si iniziava intorno a ferragosto come è avenuto, peraltro, nel torneo in corso. Questa ipotesi a cui si è giunti, ieri, nella riunione tra tutti i rappresentanti delle compagini di Serie A, appare assai prtobabile. Subito favorevoli alla novità l’Inter e la Juventus, le due formazioni italiane che parteciperanno al Mondiale per Club che si giocherà in quest’estate. La data proposta è il fine settimana del 23/24 agosto. Inoltre, nel summit si è parlato pure delle questioni relative al calendario per le competizioni europee, oltre alle date di apertura e chiusura della campagna estiva di calciomercato. Tale organizzazione, più dettagliata rispetto al passato, consentirà di preparare nel migliore dei modi la stagione che verrà, dal momento che, a giugno 2026, si disputeranno i Mondiali, i primi acon 48 squadre partecipanti, sperando che, tra queste, ci sia la nostra Nazionale.