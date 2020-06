Alessandro Canovi: “Osimhen? In Francia lo considerano il nuovo Drogba”

Alessandro Canovi parla a Marte Sport Live: “Osimhen ha fatto molto bene al Lille. In Francia lo considerano l’erede di Drogba. Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli anche se trattare con il Lille non è mai facile. E’ naturalmente pronto per la serie A. Il calcio francese proponi giocatori importanti a livello fisico e tecnico. Forse l’unico che non si è ancora ambientato per altri motivi è Rabiot, gli altri non hanno problemi”

Fonte: radiomarte.it