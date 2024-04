Verso Monza – Napoli – Settore ospiti dell’U-Power Stadium sold out, previsti oltre 4000 tifosi azzurri al seguito della squadra

Malgrado i risultati non certo brillanti della squadra partenopea, i tifosi napoletani non faranno mancare il loro apporto agli azzurri, infatti, giunge notizia che il settore Ospiti dello stadio brianzolo risulta essere, già da qualche giorno, sold out. Per questo anello, sono stati polverizzati i circa 3000 tagliandi disponibili, tuttavia, almeno altri mille sostenitori del Napoli saranno sparsi nei vari settori dell’impianto sportivo di Monza. La piazza napoletana, dunque, continua a dimostrare il proprio amore verso la squadra, nonostante la stagione decisamente negativa. Ennesima dimostrazione d’affetto da parte dei supporters azzurri, che sono sempre vicini e al seguito dei loro beniamini, anche nei momenti difficili, come già avvenuto in passato. Il Napoli è una fede, una passione che non va mai abbandanata, in particolare, nella cattiva sorte. I sostenitori campani presenti sugli spalti inciteranno i calciatori in maglia azzurra per tutti i 90′ e passa di gioco, sperando che siano ripagati con una grande prestazione e magari con una vittoria. In quel di Castel Volturno, la squadra sta lavorando al massimo per questa a sfida con la compagine di Palladino, che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo. Mister Calzona ha in mente diverse soluzioni per invertire la tendenza, ora c’è bisogno del miglior Napoli possibile, e del grande entusiasmo e sostegno dei tifosi che non possono più subire altre amarezze.