Una buona notizia per i tifosi napoletani e per i calciofili più appassionati: la gara di Champions League Rangers Glascow – Napoli, valida per il secondo turno del raggruppamento A, sarà trasmessa in diretta ed in chiaro su Canale 5, domani alle ore 21. Oltre che su Canale 5, l’incontro sarà visibile anche su Sky Sport e Sky go per gli abbonati all’emittente a pagamento.