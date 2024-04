ANTEPRIMA PARTITA MONZA vs NAPOLI – Partenopei pronti per disputare un finale a testa alta

Il Napoli, dopo la pesante e disastrosa sconfitta interna, al Maradona, contro gli orobici, si accinge a tornare in campo, a Monza, per affrontare, domenica pomeriggio,per la giornata numero 31 di massima serie, i brianzoli, in una sorta di scontro diretto per laqualificazione alla prossima Conference League. Gli azzurri mirano a disputare un finale di stagione dignitoso per chiudere, a testa alta, un’annata da dimenticare. Il presidente De Laurentiis, dopo un periodo di assenza dal centro sportivo, è tornato a Castel Volturno per incontrare la squadra a cui ha ha dettto di giocare queste ultime otto gare con onore ed orgoglio per finire in bellezza, al fine di regalare qualche goia alla piazza napoletana che ne ha subite di cotte e di crude. Un invito che si spera sia recepito dai giocatori di Calzona che hanno diverse colpe per questo andamento molto altalenante e deludente delle recenti gare di campionato. Per ciò che concerne i probabili undici che calcheranno, dal primo minuto, il terreno dell’U Power Stadium, mister Calzona ripartirà dalla solita difesa a quattro, composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Nella zona mediana, spazio nuovamente per Traorè, con Zielinsky in panchina.. In attacco, forse, rientrerà Kvaratskhelia, ma in caso di forfait ci sarà ancora l’ex Sassuolo. In casa brianzola, Palladino, opterà anche lui per una difesa a quattro, con Birindelli e Carboni sulle fasce ed il duo Izzo-Marì come centrali A centrocampo non ci sarà lo squalificato Pessina, in luogo del quale tornerà Bondo. Sulla trequarti il trio Colpani, Maldini e Mota, con V. Carboni pronto a subentrare nella ripresa. In attacco molto probabile l’impiego di Djuric, invece di Colombo. Pertanto dovremmo vedere, inizialmente, questi 22 giocatori:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Veniamo, come di consuetudine, ai numeri e ai precdenti di questa sfida: sono soltato 15 gli incontri giocati tra biancorossi e azzurri, fra serie A, B e Coppa Italia. Il bilancio è di 6 vittorie per i partenopei contro 3 dei lombardi, 6 i risultati di parità. Inoltre, il Napoli vanta 19 reti segnate mentre il Monza 11. Nello scorso campionato, gli uomini di Palladino si imposero, in casa, per 2 a 0, all’andata, al Maradona, invece, il match terminò col risultato ad occhiali. Concludendo, nelle tre gare finora disputate in Serie A, Monza e Napoli non hanno mai ripetuto lo stesso risultato: una vittoria casalinga a testa e un pareggio. Arbitrerà la partita Daniele Doveri di Roma.