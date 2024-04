Di Napoli, Trombetti, Del Genio, De Maggio, Marolda, Gautieri, Semplici, Denis, Alvino a Kiss Kiss Napoli 

Fabio Di Napoli, agente di Francesco Verde, calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Francesco verde era all’Internapoli, c’erano un po’ di club sul ragazzo tra cui il Napoli solo che lo stesso Napoli tentennò un po’ per varie motivazioni. Poi piombò la Juventus su di lui, andammo a Vinovo e ci mostrarono il centro sportivo, così scegliemmo la Juventus. Si innamorò del centro di Vinovo. L’anno scorso ebbe un piccolo infortunio e dopo cinque minuti stava al J Medical, con Pogba affianco, per lui fu un enorme emozione. Prima di andare alla Juventus noi chiudemmo col Milan, ma la Juve fu rapida ad inserirsi e la differenza la fece anche il centro sportivo che fu mostrato al ragazzo e alla famiglia. Alla Juventus come scouting sono bravi, molto bravi. Se arrivasse Manna a Napoli sarebbe un grande colpo”.

Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Antonio Conte non viene a Napoli se non gli dai una squadra forte. Il Napoli va abbondantemente ricostruito, se venisse Conte sarebbe una scelta di indirizzo. Italiano? Mi ricorda Zeman e se penso al Foggia del boemo mi piaceva e come. Metteva in campo un gioco stupendo, ma faceva divertire molto anche gli avversari e Italiano è tale e quale. Kim? Vinicio comprò uno sconosciuto come La Palma ed era un missile perchè giocava con la difesa altissima. Per Vinicio era indispensabile uno come La Palma. Quest’anno il Napoli si è sciolto e Garcia lo capì subito eppure tutti noi ce la siamo presa con lui. Oggi ho letto la classifica degli uomini più ricchi del calcio e c’è Iervolino e non De Laurentiis. Il patron del Napoli non potrà giocarsi tutto il piatto, ma lui dovrà sicuramente investire. Non può correre il rischio di portare i libri in Tribunale. De Laurentiis non può permettersi calciatori di un certo livello per una questione d’ingaggio”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è sicuramente bravo, ma siamo vicini all’oggettività sul fatto che sia una garanzia di allestimento di una grande squadra. Non credo che Conte venga a Napoli con l’organico che c’è oggi. Kim? E’ il 30% del problema generale del Napoli di quest’anno, ma se le cose non funzionano anche uno come Kim va in difficoltà, vedete cosa sta facendo al Bayern Monaco. Quando l’anno scorso mancava Kim facevamo bene lo stesso anche con Juan Jesus perchè c’era organizzazione e tutto funzionava”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Una volta diedi un suggerimento a Grava di un ragazzo calabrese. Lui e Caffarelli lo conoscevano benissimo, quando andarono da De Laurentiis a dirgli di comprarlo lui rispose che non aveva tempo e lui andò al Milan. Napoli? Ne vanno via sette, quattro li manda via De Laurentiis più tre che se ne vogliono andare. Più Osimhen e Zielinski”.

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Monza-Napoli? Mi auguro che un pizzico di orgoglio esca fuori. Il Monza è un brutto cliente, se la gioca la partita a costo di perderla. Lindstrom? Mi aspettavo che giocasse contro l’Atalanta e invece ha giocato Raspadori. Bisogna capire Lindstrom cosa possa dare e se non gioca non lo sapremo mai. In questo segmento di stagione è giusto valutare anche quei calciatori visti poco fino ad oggi. Mi auguro che almeno a Monza giochi, è un calciatore che mi piace”.

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? il Napoli non può cambiare modulo, Lindstrom può fare sia il trequartista o l’interno di centrocampo lavorandoci. Ha qualità, ha l’ultimo passaggio e viene spesso tra le linee. Bisogna solo capire dove collocarlo, per me non è un esterno. Al Napoli va rifondata la situazione, anche se qualche giocatore interessante c’è. Io rifonderei tutto, ne terrei solo tre o quattro”.

Leonardo Semplici, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo il campionato dell’anno scorso ci poteva essere un rilassamento e un abbassamento dell’attenzione. Quindi Garcia doveva spingersi a cercare di far sì che questa fiamma non s’abbassasse, cosa non semplice. Credo che il Napoli debba però fare un finale di stagione all’altezza della qualità della strada. Tanti obiettivi sono sfumati e devono puntare a vincerle tutte per fare un finale di stagione che ridia merito a questa squadra. Calzona? Dovrà essere bravo a ristimolarli, l’obiettivo iniziale della società era un altro. Lo scudetto è svanito, la Champions è molto difficile, ma credo che il Napoli possa agguantare qualche posizione valida per l’Europa, altrimenti sarebbe una sorta di fallimento. I meriti dell’anno scorso sono di Spalletti e Giuntoli, lavoravano per un obiettivo anche se non dichiarato. Dopo i loro addii certe dinamiche sono sparite, andava scelto un allenatore che conoscesse più cose del gruppo e del campionato italiano”.

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Soulè è un bel giocatore, avrà un grande futuro. Lo conosco da anni e dico da tempo che è fortissimo. Non è stato convocato nella Seleccion perchè ci saranno i Giochi Olimpici con l’Under 23 con Mascherano e continuerà questo percorso qui. Soulè al Napoli? Sarebbe pronto, la Juve ha fatto bene a darlo in prestito, aveva bisogno di minutaggio e a Frosinone è libero di esprimersi. Lavezzi? Sta bene, ha fatto questa cura ed è stato per un periodo isolato. Diciamo che sta molto molto meglio”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il 4 maggio uscirà al cinema il film dello scudetto dell’anno scorso, finalmente ci godremo questo spettacolo che, per la prima, andrà nelle sale cinematografiche. Titolo del film? Sarò con te. Dendoncker? Lo ha voluto Walter Mazzarri, con l’esonero di Mazzarri non gioca più”.