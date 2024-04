Il Napoli a Monza per tornare alla vittoria: le quote sorridono a Calzona, Osimhen per interrompere il digiuno

ROMA – Il tennistico 6-1 al Sassuolo e la vittoria sulla Juventus, poi un digiuno di vittorie che dura ormai da più di un mese, ma che secondo i bookmaker è destinato a interrompersi in questo weekend. Il Napoli fa visita al Monza reduce dal 3-0 incassato dall’Atalanta, cercando di invertire la rotta e riprendere la corsa verso un posto in Europa. I betting analyst di 888sport e Better vedono vicino il ritorno ai tre punti della squadra di Calzona, che oscillano tra 1,85 e 1,89. Lontano il colpaccio dei brianzoli, fissato a 4,25, con il pari a 3,60. Il Goal prevale a 1,67, contro il No Goal a 2,10. Maggiore equilibrio tra Over, leggermente avanti a 1,77, e Under a 1,95.

Il Napoli punta sui gol di Victor Osimhen per tornare a vincere dopo un mese: un gol del nigeriano paga 2 volte la posta su Better, mentre la doppietta si gioca a 4,90. Al suo fianco pronto Giacomo Raspadori, per cui una marcatura è offerta a 3,50. Dall’altra parte Palladino lancia Milan Djuric per provare a far male ai partenopei: una rete dell’ex Verona è vista a 4.

GM/Agipro