IL PUNTO SULLA A – 25esimo turno, la Juve batte l’Inter, successi anche per Roma, Udinese e Como. Pari fra Monza e Lecce

La domenica della 25esima giornata di serie A, a cui manca il posticipo di questa sera tra Genoa e Venezia, ha sorriso al Napoli che mantiene la testa della classifica, aumentando persino il vantaggio, sulla seconda a 2 punti, grazie al successo nel derby d’Italia della Juvbentus, sull’Inter per 1 a 0. I nerazzurri, quindi, falliscxono la missione soprpasso agli azzurri di Conte. Nelle altre gare di ieri, vittorie per 1 a 0 della Roma, al Tardini di Parma, del Como, al Franchi di Firenze per 2 a 0 ed infine dell‘Udinese, in Friuli, per 3 a 0 contro l’Empoli. Risultato nullo, i,nvece tra Monza e Lecce. Uno 0 a 0 che fa comodo solo ai salentini, mentre per i brianzoli rappresenta un altro passo verso las retrocessione in B.