Derby del Sole – Ancora un sold out, al Maradona, per Napoli vs Roma di domenica alle 18

I tifosi napoletani, quest’anno, visto l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ed il buon cammino della squadra, fatto finora in campionato, dove si è raggiunta, da quasi due mesi, la cima della classifica, si sono riavvicinati ai loro beniamini, seguendo il Napoli, in massa, sia in casa che fuori. Oramai, in quel di Fuorigrotta, assistiamo al pienone, da diverse giornate a questa parte, per cui, pure in occasione del derby del Sole, di domenica prossima, ci sarà il sold out. Oltre 55mila spettatori sugli spalti del Maradona per sostenere l’undici del mister leccese, afinchè possa tenere la testa della graduatoria. Il pubblico è tornato a sognare e seppur stando coi piedi per terra, un pensierino al quarto tricolore lo sta facendo. In tutti i settori dello stadio partenopeo si è tornati a cantare il famoso slogan di due anni fa, ossia; “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”. Per la quarta partita consecutiva, in casa, si supererà il tetto dei 50mila spettatori. Un dato eloquente che ci fa capire il grande amore della città che vive di calcio, verso i colori azzurri.