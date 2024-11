IL FISCHIETTO – NAPOLI vs ROMA, dirige Massa dI Imperia, mentre al Var ci sarà il duo Paterna – Fabbri

Domenica sarà di scena, al Maradona, per la 13esima giornata di A, quello che un tempo era chiamato il derby del sole, ovvero la sfida del centrosud fra il Napoli e la Roma. Per dirigere la gara, l’AIA ha deciso di scegliere il signor Massa della sezione arbitrale di Imperia. Con lui, colaboreranno, in veste di assistenti di linea, Rossi e Perrotta, invece, come quarto ufficiale è stato chiamato l’arbitro Tremolada. Infine in sala Var a Lissone, agirà il duo Paterna – Fabbri. Per la cronaca, Davide Massa ha già diretto per ben tre volte una sfida tra partenopei e capitolini, in Serie A; vittoria esterna dei giallorossi il 3 marzo 2018 (4-2), pareggio a Fuorigrotta il 28 ottobre 2018 (1-1) e pareggio all’Olimpico il 24 ottobre 2021 (0-0).In totale, il fischietto ligure ha arbitrato, in passato, gli azzurri in 22 occasioni, nelle quali il Napoli ha raccolto 14 successi, 3 pari e 5 sconfitte. L’ultimo precdente, con Massa in campo, risale al dicembre 2023, allorquando l’Inter si impose, a Fuorigrotta per 3 a 0