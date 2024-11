CALCIOMERCATO – Il Torino continua a far la corte al cholito Simeone, il Napoli chiede 15 milioni di euro

Come è noto il club di Cairo è alla ricerca di un attaccante che possa rimoiuazzare l’infortunato Duvan Zapata che dovrà restare fermo per lungo tempo, stagione finita per il colombiano ex Napoli. La dirigenza del Torino sta sondando il terreno, per cui girano tanti nomi tra cui, quello più frequente corrisponde al cholito Simeone, in possibile uscita dalla SSCN. L’argentino, infatti, scalpita per giocare con continuità, mentre con la maglia azzurra gioca pochissimo. Antonio Conte, gli preferisce Romelu Lukaku, che è sempre stato un suo pupillo. pur se ultimamente non sta dando il meglio di sé. De Laurentiis è disposto a cederlo ma a non meno di 15 milioni di euro. Tempo fa, il direttore sportivo dei granata aveva proposto al club partenopeo un prestito con diritto ma accetterebbe pure l’obbligo di riscatto. Tuttavia, la cifra richiesta non rientra nel budget del presidente Cairo ma probabilmente con 12-13 milioni sull’unghia, il Torino potrebbe chiudere l’affare