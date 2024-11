PROSSIMO TURNO DI SERIE A – Conte schiererà, dal primo minuto, contro la Roma, domenica, al Maradona, sia Lukaku che Mc Tominay

Procede, a tutto spiano, la preparazione, al Centro sportivo di Castel Volturno, in chiave prossimo match, al Maradona, con la Roma, ora affidata a Claudio Ranieri, chiamato al capezzale della squadra giallorossa, al fine di riportarla dove merita, in classifica, dopo i disatri delle prime dodici giornate. Pertanto, quella di domenica, sarà una partita che nasconde tantissime insidie, da non prendere sottogamba. Il tecnico azzurro ha messo in guardia i suoi uomini, predicando la massima concentrazione. Allarme rientrato per i due infortunati con le nazionali; Dall’infermeria, per fortuna, arrivano buone notizie sia sull’attaccante belga che sul centrocampista scozzese. Entrambi sembrano in buone condizioni, al punto di poter essere schierati dal primo minuto, sul terreno di Fuorigrotta. Del resto Mc Tominay è uscito dal campo, con la Scozia, esclusivamente, per motivi precauzionali. Big Rom, dunque, sarà ancora lui, la punta di riferimento della formazione partenopea, che dovrà difendere, a denti stretti, il primato solitario in graduatoria. L’ex Manchester United, sarà, invece, come al solito, nella zona mediana insieme a Stanislav Lobotka e a Frank Anguissa.