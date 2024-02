Victor Osimhen sta per tornare – Domani l’attaccante azzurro sarà a disposizione dell’allenatore toscano

Finalmente il Napoli sta per ritrovare il suo attaccante principe, la cui assenza si è fatta sentire moltissimo. Ovviamente, si tratta di Victor Osimhen che dovrebbe rientrare alla base, domani, per mettersi, subito a disposizione di Walter Mazzarri, in quel di Castel Volturno. E’ naturale che, dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa, contro i padroni di casa della Costa d’Avorio, il morale del giocatore non sarà alto,ciò nonostante il club, il tecnico e i compsgni di squadra sperano che sia già pronto per contribuire al rilancio di una formazione abulica, incapace di ritrovarsi. Tutti si augurano che il nigeriano possa essere l’ancora di salvezza a cui aggrapparsi, tuttavia Osimhen, non è Maradona e da solo non potrà mai essere in grado di invertire la rotta, potrà siciuramente dare fiducia, motivazioni e gol ma occorre l’apporto dell’intera squadra per cercare di dare un senso a questa stagione nata storta che non deve finire tale. Il bomber, capocannoniere del campionato scorso, sebbene sia ferito, rappresenta sempre uno degli attaccanti più ricercati sul mercato; il patron De Laurentiis ha annunciato il suo addio a fine stagione, però, prima di andare via, lo pregherà di salvare l’annata del Napoli.