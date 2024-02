Monday Night 24esimo turno di serie A – Clamoroso allo Satadium, l’Udinese infligge alla Juve la seconda sconfitta consecutiva

Il Monday Night della 24esima giornata ci ha regalato un’autentica sorpresa, difficilmente prevedibile; un tempo si diceva: “Clamoroso al Cibali”, parliamo dello stadio del Catania, una squadra provinciale, meteora in massima serie che, tavolta, era capace di battere una grande. Oggi diremmo: “Clamoroso allo Stadium”, infatti, contro ogni pronostico della vigilia, la Juventus ha subito la seconda batosta consecutiva, la prima, davanti al proprio pubblico, ad opera dell’Udinese che si è imposta per 1 a 0. Una serata no da dimenticare in fretta, da parte di Allegri e della squadra bianconera che vede, ora insidiare la piazza d’onore, dal Milan che segue in classifica ad un solo punto. Intanto, questa sera, riparte la Champions League con le gare di andata degli ottavi di finale. Tra le compagini italiane in lizza, la prima a scendere in campo è l’Inter che affronta, al Meazza, l’Atletico Madrid, quindi, domani toccherà alla Lazio in un match molto delicato, dovendo incontrare, all’Olimpico, la pluridecorata formazione tedesca del Bayern Monaco. Il Napoli, invece, giocherà mercoledì prossimo, al Maradona, contro un’altra big del calcio europeo,ossia il Barcellona.