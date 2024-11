Notizie confortanti per Conte – Per la prima volta, dopo 90 giorni, il tecnico azzurro avrà a disposizione l’intera rosa

Lo staff medico azzurro ha rassicurato Antonio Conte sulle condizioni fisiche di Lukaku e Mc Tominay, dichiarati abili e arruolabili per il match con la Roma. L’allenatore leccese, per la prima volta, dopo un mese e mezzo, avrà a disposizione l’intera rosa e quindi ci sarà l’imbarazzo della scelta riguardo la formazione da opporre ai giallorossi. Da Castel Volturno giungono voci su una possibile mossa a sorpresa di Conte, per domenica. Il tecnico salentino si pone l’obiettivo di conquistare altri punti importanti, davanti al pubblico amico, per confermarsi là dove è atualmente. Rimanere primo in graduatoria in un campionato di Serie A così equlibrato, sarebbe manna dal cielo. Per imbrigliare la compagine, oggi di Ranieri, Conte sta valutando la candidatura di Leonardo Spinazzola, come titolare, peraltro l’esterno è un ex della Roma, per cui, per il calciatore, potrebbe rappresentare uno stimolo in più per mettersi in mostra contro la sua vecchia squadra. Il terzino azzurro ha giocato pochissimo soltanto 249’ in 8 partite e questa sarebbe un’occasione da sfruttare al massimo. Del resto è stato proprio il nuovo allenatore del Napoli a volerlo con sé, conoscendo le grandi qualità dell’ex nazionale campione d’Europa nel 2021 con Mancini. Se tornasse ai suoi livelli abituali diventerebbe un’ arma in più per il futuro della squadra campana.