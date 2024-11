Tennis, è grande Italia: Bronzetti e Paolini ci regalano la Billie Jean King Cup

SRAMKOVA-PAOLINI 0-2 (2-6; 1-6)

Completa l’opera Jasmine Paolini, che in poco più di un’ora regola Rebecca Sramkova 6-2, 6-1. Nel corso dei primi game del primo set i ritmi non sono altissimi, con la pressione che si avverte da una parte e dall’altra. Le due tenniste tengono i turni di battuta fino al 2-2, con una palla break annullata a testa. Sul 3-2 Jasmine accelera vorticosamente, strappando il servizio alla sua avversaria e consolidando il break con il 5-2 per allungare sulla slovacca. Rebecca cerca di aggrapparsi in risposta per tenere il set aperto, ma non può nulla di fronte alla superiorità di Paolini: 6-2 e primo parziale in banca. La numero 4 del ranking Wta apre bene anche nel set seguente, con un break e il 2-0, ma poi deve concedere il servizio che permette a Sramkova di accorciare le distanze. Partita riaperta? Non proprio, perché Jasmine risponde con il contro-break e tiene il turno di battuta successivo, volando via sul 4-1. La slovacca è alle corde, e nonostante un match point annullato deve poi arrendersi con il 6-1 finale che vale il titolo alle azzurre. Quinto successo nella storia di questo torneo per l’Italia, che aggancia in classifica Spagna e Russia. Momento straordinario per il tennis azzurro.

