Monti, De Luca, Benvenuti, Di Gennaro e Vettosi a Radio Napoli Centrale

Gianluca Monti: “La Roma giocherà d’orgoglio, il Napoli dovrà essere bravo a controbattere”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto Gianluca Monti, giornalista Gazzetta dello Sport: “La Roma deve tirare fuori un po’ d’orgoglio. Ranieri avrà provato a normalizzare una vicenda che normale non è. Qualcuno proverà a mettersi in mostra nei confronti del mister. Se effetto Ranieri ci sarà, lo capiremo più avanti, ma nei primi 90’ una risposta dovrà darla la Roma e il Napoli dovrà essere bravo a controbattere. La gente vorrà vedere uscire i giocatori della Roma con la maglia sudata. Il Napoli dovrà fare una partita importante, qualcosa in più qualitativamente e i giocatori per farlo ce l’ha. Il Napoli può crescere con la prestazione dei singoli”.

Francesco De Luca: “Conte ha ridato autostima a tutti i calciatori”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo è intervenuto Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino: “Il Napoli non si è fatto mancare nulla nei tre scontri con le big: una grande vittoria, un pareggio d’orgoglio e una brutta sconfitta. Mi aspetto hna squadra molto convinta contro la Roma, mentre la squadra di Ranieri sarà molto difensiva. Al di là dei grandi risultati Conte ha lavorato bene sotto l’aspetto psicologico, ha fatto riacquisire grande autostima a tutti i suoi calciatori. Cosa manca al Napoli? Il grande passo di Lukaku, siamo a novembre ed è lecito aspettarsi qualcosa in più. É stato un acquisto importante e credo che l’esempio su cui dovrebbe basarsi sia la sua stessa partita a Milano contro la squadra di Fonseca. Credo che per aiutare il belga ci sia bisogno di un compagno più vicino a lui, non ha le caratteristiche per lavorare da solo”.

Antonio Di Gennaro: “Under 21 piena di giovani interessanti ma dovrebbero giocare di più”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore: “Ci sono molti giovani interessanti nell’Under 21 per la Nazionale maggiore ma hanno bisogno di giocare nei loro club. Si sono visti dei passi in avanti nel nostro campionato, come l’esordio di Camarda, ma sono tanti i calciatori che dovrebbero trovare spazio. Esposito sta facendo benissimo e sarebbe pronto per un salto di qualità, potrebbe fare la quarta punta all’Inter. Pafundi continua a mettersi in mostra ma non sta ricevendo tante opportunità e Casadei piace molto anche a Spalletti. Abbiamo ottimi giocatori, ma in Italia non vedo veri talenti dagli anni duemila. Credo che un giovane calciatore dovrebbe avere il suo spazio, che si tratti di una big o meno. I nostri giovani vanno anche educati, ci sono grandi cifre per ragazzi ancora in crescita. Il gioco di un tempo era più lento, ma nel nostro campionato arrivavano stranieri che facevano la differenza, c’erano i migliori calciatori al mondo. Non credo che siano troppi gli stranieri del nostro campionato più forti dei nostri giovani. Atalanta? Ha una struttura impeccabile. Tutti i giovani hanno la loro chance e vengono anche rivenduti a cifre molto alte”.

L’analista economico Fabrizio Vettosi: “Non avrei mai investito quella cifra per Lukaku”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Fabrizio Vettosi, analista economico: “Il Napoli ha zero budget attualmente. Senza plusvalenze importanti, il Napoli partirebbe da meno novanta milioni di euro con l’aggiunta di almeno sessanta milioni tra aumento stipendi e investimenti d’altro genere. Ci sono stati molti acquisti importante nella sessione estiva di mercato, ma se fossi stato l’amministratore delegato del Napoli avrei preferito farmi tagliare la testa piuttosto che acquistare Lukaku per quella cifra. L’anno prossimo se il Napoli parteciperà alla Champions League potrebbe riuscire anche a recuperare circa ottanta milioni, quasi come nell’ultima partecipazione, ma finirebbero nelle tasche dei dipendenti perché il costo del lavoro cresce sempre di più, é arrivato a 140 milioni di euro compreso lo staff tecnico”.

Francesca Benvenuti: “Ranieri ha riacceso la piazza, Lukaku è la nota meno positiva per il Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-3° tempo è intervenuta Francesca Benvenuti, giornalista Sport Mediaset: “Penso che l’impatto di Ranieri sarà positivo, ma non mi aspetto subito grandi risultati. Ha riacceso la piazza, è la personalità giusta per riunire la squadra e curare le ferite. Si mette in gioco in un momento in cui neanche il calendario sembra voler aiutare la Roma con tre partite contro Napoli, Tottenham e Atalanta, sa che ogni allenatore rischia di bruciarsi con tre partite così complesse. Credo che domenica a Napoli Ranieri non azzarderà nessuna mossa rischiosa, piuttosto opterà per un gioco ed un modulo molto contenuto. Sarà molto interessante vedere poi la versione Ranieri dirigente, ha un rapporto speciale con la squadra e la città. Poter contare su un uomo come lui dà tanta sicurezza. Lukaku? É certamente la nota meno positiva del Napoli di Conte. E’ un calciatore forte ma ha bisogno di un certo contesto tattico e psicologico per esprimersi al meglio. Tutti ci aspettiamo qualcosa in più. Credo, però, che Conte conosca bene Lukaku e sa che arriverà il momento tanto atteso. Nella scorsa stagione alla fine ha fatto più di venti gol, qualcuno anche decisivo per la cavalcata della Roma in Europa League fino alla semifinale”.