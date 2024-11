Serie A, esordio complicato per la Roma di Ranieri: i bookie premiano il Napoli, Lukaku vede in quota il gol dell’ex

ROMA – Non poteva esserci inizio più difficile per la nuova Roma targata Ranieri. Il calendario non sorride e pone subito di fronte la capolista Napoli, intenzionata a mantenere la testa della classifica. Come riporta Agipronews, Conte parte favorito a 1,75 su Goldbet e Planetwin365, mentre si sale a 3,55 e 4,95 per il pareggio e il colpo giallorosso. Quote che rispecchiano anche le scelte degli scommettitori: oltre la metà (54%) ha scelto il segno «1», il 27% ha optato per il pari e il 19% sulla vittoria della Roma, che al Maradona manca da marzo 2018. Equilibrio su Sisal tra Goal e No Goal, entrambi in lavagna a 1,85, mentre l’Under è in vantaggio a 1,75 sull’Over, offerto a 1,95, nonostante la difesa giallorossa abbia subito sei reti nelle ultime due partite. Dopo la sfida con l’Inter, altra ex squadra da affrontare per Romelu Lukaku, che lo scorso anno in maglia giallorossa ha messo a referto 21 centri in tutte le competizioni: la rete del belga paga 2,60 su bet365, mentre si sale a 2,75 per Khvicha Kvaratskhelia. Con Dybala molto probabilmente ai box, Artem Dovbyk guiderà l’attacco della Roma. Il gol dell’ucraino vale 3,40, seguito a 6 da Lorenzo Pellegrini. Dopo la doppietta al Bologna, Stephan El Shaarawy vuole ripetersi: il sesto gol del Faraone in carriera sul campo del Napoli si gioca a 6.

GL/Agipro