ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs ROMA – La formazione di Conte pronta a riprendersi il Maradona dopo il k o con i bergamaschi

Tornerà domani il campionato di serie A, con i primi anticipi della tredicesima giornata, dopo la parentesi internazionale di Nations League. Il Napoli di Conte scenderà in campo, al Maradona, domenica, nel tardo pomeriggio per affrontare la Roma del neo tecnico Ranieri. Prima del k o con l’Atalanta, la formazione di Antonio Conte aveva vinto tutte le gare giocate a Fuorigrotta, quindi, in casa partenopea vi è tutta la volontà di tornare a quel trend così positivo che ha consentito di scalare la classifica fino ad arrivare alla prima posizione, che ora occorrerà difendere con ogni mezzo, dal momento che le inseguitrici fanno sentire il loro fiato sul collo, essendo ad un solo punto di distanza. Finalmente il tecnico leccese avrà, dopo più di un mese, l’intera rosa a sua dispossizione, tanto è vero che ci sarà l’imbarazzo della scelta sugli uomini da schierare dopodomani alle 18, davanti agli oltre 50mila che affollerano gli spalti del Maradona. Secondo i rumors che giungono da Castel Volturno l’allenatore partenopeo ha un solo dubbio di formazione che riguarda il ballotttaggio tra Olivera, rientrato ieri dal Brasile e Spinazzola, per la fascia bassa mancina. In cabina di regia, inoltre si rivedrà Lobotka dal primo minuto, affiancato da da Anguissa e McTominay. In avanti, confermato il solito tridente composto da Politano,, Lukaku e Kvaratskhelia, il cui rinnovo è ancora in alto mare. In casa giallorossa, Claudio Ranieri, peraltro ex tecnico azzurro, ha avuto poco tempo per allenare la squadra, quest’ultimo potrebbe ripartire dal 4-4-1-1 che ha spesso utilizzato nel corso della sua carriera. Ancora fortemente in dubbio la presenza di Dybala, per cui il suo posto dovrebbe essere preso da Pellegrini. Vediamo allora, qui di seguito, le due probabili formazioni di Napoli e Roma:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.