NEWS

Infortunio per Amir Rrahmani

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 26 sec read

Pessime notizie per il Napoli: infortunio per Amir Rrahmani. Il difensore ha chiesto il cambio al 64′ della gara tra Svizzera e Kosovo; un problema alla coscia destra, probabilmente al flessore, del quale non si conosce ancora l’entità.

Infortunio per Amir Rrahmani. Il Napoli attende di avere chiarimenti sulle condizioni del suo difensore, che si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’eventuale presenza di lesioni. Anche i fantallenatori tremano: Rrahmani è da considerarsi quanto meno in dubbio per la gara in trasferta contro la Fiorentina, prevista per il 13 settembre.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Gianni Ambrosino: “Il Napoli non può sbagliare a Palermo”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Ambrosino “Fino a qualche giornata fa si dava per […]

9 Marzo 2016 0 27 sec read

Gli interventi di Simone Cerrano, Ciccio Graziani, Pietro Lo Monaco, Mattia Grassani, Monica Bertini, Angelo Pisani, Francesco De Luca, Claudio Onofri, Luigi Schiffo e Andrea Agostinelli a Radio Crc

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Cerrano, giornalista “E’ da qualche giorno che Sarri è stupito […]

13 Luglio 2017 0 7 min read

(Video) Higuain si allena col pallone

Ecco il video, postato dal Calcio Napoli su Instagram, che ritrae Higuain mentre si allena col pallone insieme ai compagni. L’attaccante argentino pare dunque stia […]

1 Maggio 2014 0 15 sec read

Maurizio De Giovanni: “Il Napoli sta andando al di là delle sue potenzialità, rosa alla mano è da quarto posto”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: “Abbiamo visto il comportamento di Bonucci […]

5 Aprile 2016 0 40 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui