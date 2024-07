Italia = Napoli – Un’equazione perfetta, gli azzurri della nazionale e quelli partenopei senza identità, mordente ed orgoglio

Gli azzurri della nazionale italiana di Spalletti e quelli del Napoli dei tre allenatori, rispettivamente ad Euro 2024 ed in serie a, hanno avuto lo stesso rendimento, offrendo prestazioni disastrose ed inguardabili sotto ogni punto di vista. I partenopei sono fuori da tutte le coppe e l’Italia è uscita dalla competizione continentale, agli ottavi, dopo la sconfitta meritatissima con la Svizzera, di sabato scorso a Berlino. Un 2 a 0 a favore degli elvetici che non fa una grinza, in virtù di una gara pessima, senza identità, carattere, grinta ed orgoglio, proprio come si sono comportati, quest’anno, i campioni d’Italia in carica. Del resto, anche gli azzurri italici affrontavano gli Europei 2024 da campioni uscenti, però entrambe le formazioni, non hanno difeso il titolo conquistato come era dovuto. Quasi nessuno ha messo in campo quel carattere quella personalità di uomo e calciatore, pronto a dare tutto per i suoi colori. La nostra nazionale, forse, non vedeva l’ora di scappare per godersi le vacanze estive, prima dei ritiri pre-campionato che inizieranno a breve. Per la cronaca, la formazione di Conte partirà, come da 12 anni, per Dimaro, per la prima fase della preparazione, in vista del prossimo campionato, il giorno 11 luglio prossimo. Tornando alla figuraccia della nostra rappresentativa ad Euro 2024, il Presidente Gravina ha dichiarato che le colpe dell’insuccesso sono imputabili a tutti, non solo alla squadra, tuttavia Spalletti resterà al suo posto. Insomma, torniamo a casa, a testa bassa, consapevoli che, attualmente, abbiamo una squadra nettamente inferiore a nazionali come la Spagna o la Germania che sono le più accreditate alla vittoria finale. Gli iberici hanno vinto quattro partite su quattro in modo superlativo, evidenziando tutte le loro qualità. A noi, semplici tifosi non rimane che tanta delusione per aver constatato i numerosi limiti di un team che non è neanche lontano parente di quello che ha vinto quattro mondiali e due europei. L’ex allenatore del Napoli, per ora, ha fallito, lui stesso ha ammesso di essere il promo colpevole della disfatta, non avendo saputo motivare e sferzare i suoi giocatori. Spalletti ha, infine, affermato che adesso cambierà politica, dando più spazio a giovani emergenti che hanno tanta voglia di mettersi in luce.