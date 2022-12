Napoli – Osimhen ha un sogno nel cassetto, vincere lo scudetto e la Champions League

Il fortissimo attaccante del Napoli e della Nigeria, Victor Osinhen, ha confessato al presidente De Laurentiis, di avere un sogno nel cassetto, ovvero vincere, con la maglia azzurra, lo scudetto e perché no anche la Champions League. Il calciatore ex Lille, arrivato all’ombra del Vesuvio due anni fa, non ha espresso ancora tutto il suo enorme potenziale a causa dei tanti infortuni; ora è in ritiro con il gruppo per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato il quattro gennaio. Quindi un mese per tornare ad essere il goleador principe della serie A. il Napoli, prima della Befana, sarà impegnato in una partita molto difficile in casa dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che, proprio contro la capolista si giocheranno tutte le carte per rientrare nella corsa al titolo. Osimhen, naturalmente,, farà pure l’impossibile per evitare che l’Inter possa mettere i bastoni tra le ruote all’undici partenopeo, perché è ormai inutile nasconderlo, l’obiettivo prefissato è lo scudetto, ma il nigeriano è molto ambizioso e vorrebbe trionfare anche in Europa.