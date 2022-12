Qatar 2022 – La Francia, trascinata da un super Mbappé, manda a casa Zielinsky e compagni, pure Koulibaly fuori

Negli ottavi di finale di Qatar 2022, disputati ieri, in cui sono andate in scena le gare Francia – Polonia e Inghilterra – Senegal, come da pronostico, le due big hanno vinto rispettivamente per 3 a 1 e 3 a 0. Dunque, sono fuori la Polonia di Zielinsky e il Senegal dell’ex azzurro Koulibaly, i quali, ora, godranno di qualche settimana di riposo prima di ritornare al Napoli ed al Chelsea. Troppo superiori i transalpini trascinati da un immenso Mbappé, doppietta per lui, e i britannici nei confronti dei loro avversari. Francia e Inghilterra, quindi, si sfideranno nel quarto di finale in programma sabato 10 dicembre. Quest’oggi spazio ad altri due match degli ottavi, dove si incontreranno Giappone e Croazia e Brasile e Corea del Sud. Favorite per il passaggio del turno la squadra di Modric e quella di Neymar, tuttavia ancora assente per infortunio.