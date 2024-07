Vicenda Kvaratskhelia – Pugno di ferro di De Laurentiis, pronto a trattenere il georgiano anche senza rinnovo e adeguamento del contratto

Copntinua a far parlare la vicenda Kvaratshelia, il cui procuratore ha puntato i piedi per far approdare il suo assistito al Psg che lo ripagherebbe d’oro con un ingaggio da 7,5 milioni all’anno, a fronte dei 5 del club napoletano. Tuttavia, sia Conte che De Laurentiis non sono dello stesso avviso e non hanno nessuna intenzione di cedere il georgiano che, ieri ha concluso la sua prima avventura in un campionato europeo, eliminato con la sua nazionale dalla Spagna che ha surclassato la Georgia per 4 a 1.Finora la SSCN le sta tentando tutte per trovare l’accordo sul rinnovo e l’adeguamento contrattuale del calciatore. La chiusura del cerchio, tuttavia, non c’è ancora, Entambe le parti restano ferme sulle loro decisioni. Un muro contro muro che potrebbe risultare fatale per Kvaratskhelia. Infatti il patron azzurro sarebbe pronto a trattenere il talento georgiano, pure senza il prolungamento del contratto. De Laurentiis avendo in mano un documento sottoscritto e firmato dal calciatore fino al 2027, ha la possibilità di tenerlo all’ombra del Vesuvio, qualora non si addivenisse ad un’intesa, facendo rispettare il contratto già in essere che lo lega alla società, attraverso un ingaggio di 1,2 milioni a stagione. Kvara, quindi, avrebbe tutto da perdere. Tra qualche giorno ci sarà un ennesimo e forse ultimo faccia a faccia con le controparti.