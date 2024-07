Ritiro azzurro – Victor Osimhen, vista la situazione, potrebbe essere tra i convocati per Dimaro, partenza l’11 luglio prossimo

Nella settimana prossima, il neo allenatore del Napoli radunerà la rosa attuale della squadra nel Centro sportivo di Castel Volturno. Vista la situazione, sempre in stand by, dell’attaccante nigeriano, la cui cessione sembra ancora lontana, tra i presenti, potremmo vedere anche Victor Osimhen. Finora, nessun club si è fatto avanti per pagare l’altissima clausola rescissoria di 130 milioni, fissata dal club partenopeo, ritenuta esagerata dai possibili acquirenti. Le società della Premier League non si accolleranno mai una cifra del genere per il numero 9 azzurro, peraltro reduce da una stagione non certo strabiliante. A queste condizioni appare molto improbabile un suo approdo in Inghilterra che resta la destinazione preferita del bomber. Fin da bambino, Victor sognava di giocare in Premier. Il calciatore attende con ansia gli sviluppi della possibile cessione, per cui, sebbene in vacanza, è in continuo contatto con il suo agente Roberto Calenda ma è consapevole che, per ora, non ci sono sbocchi che non siano il Napoli. Dunque, ob torto collo, sarà costretto, a meno di novità imminenti, a partire, con i vecchi compagni, alla volta della Val di Sole, per raggiungere la sede della prima fase del ritiro precampionato, ovvero la cittadina di Dimaro -Folgarida .Probabilmente De Laurentiis credeva che si potesse scatenare, come successo qualche anno fa, una corsa ad uno dei più forti centravanti al mondo, tuttavia, sia l’esoso prezzo della clausola, sia l’ingaggio, abbastanza cospicuo dell’attaccante, fanno tentennare qualsiasi club interessato al suo cartellino. Chissà se Osimhen, alla fine, troverà estimatori pronti a versare nelle casse del Napoli oltre 100 milioni. In caso negativo, la SSCN dovrà contunuare a pagargli l’ingaggio di quasi 20 milioni lordi all’anno.