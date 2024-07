Euro 2024: quote senza storia tra Olanda e Romania. I bookie lanciano gli Orange ai quarti con i gol di Gakpo e Depay

La Romania per consacrarsi come una delle sorprese di Euro 2024. L’Olanda per capire se può ritagliarsi il suo spazio fra le grandi del torneo. Queste le premesse dell’ottavo di finale di domani a Monaco. Una sfida che sembra avere una direzione chiara secondo i bookmaker. L’approdo degli Orange ai quarti si gioca infatti a 1,43 su Planetwin365 e 1,45 su Sisal. Il pareggio è offerto a 4,35 mentre la vittoria romena – che manca dal 2007 – paga 8 volte la posta come riferisce Agipronews. A bassa quota il fischio finale nei tempi regolamentari, indicato a 1,22, contro i supplementari a 4,25. L’Under, a 1,75, è in leggero vantaggio sull’Over – che ha prevalso negli ultimi tre precedenti – a due volte la posta. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-1 olandese a 5,50, seguito dallo 0-2 a 6. Lo 0-3, esito dell’ultimo scontro diretto, è invece indicato a 9,50. Se l’1-1 si attesta a 8,50, il colpo romeno per 1-0 è proposto a 17.

MARCATORI – Il centravanti olandese del Liverpool Gakpo, già due reti in questo Europeo, comanda in quota gol a 2,75 insieme al compagno di reparto Depay. Sul fronte opposto occhio a Marin, anche lui due volte a segno nel torneo, offerto a 12, in svantaggio però rispetto a Dragus e Stanciu, entrambi a 7,50.

Marzia Acampora