De Giovanni, Tomaselli, Giannattasio, Cucco, Gallo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Maurizio De Giovanni: “Israele-Italia, non si può restare in silenzio davanti a un genocidio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: “Quello che sta subendo lo stato palestinese è una tragedia, il governo israeliano si sta macchiando di un vero e proprio genocidio. Sono pienamente d’accordo con le parole del CT della Palestina, anche nello sport si dovrebbe fare giustizia. La colpa non ricade ovviamente sull’intero popolo israeliano, ma sarebbe corretto comportarsi come con gli sportivi russi. Si può arrivare a fare molto di più rispetto a quello che ha detto Gattuso, si deve avere giustizia anche nello sport. Sono incomprensibili le parole del Presidente dell’UEFA. E’ ovvio che l’esclusione delle squadre russe non è servito ad interrompere la guerra, ma è importante il messaggio di dissenso che si manda perché neanche lo sport può restare fermo davanti a tutto ciò. Tornando al calcio. Beukema? Secondo me è un gran difensore e non ho dubbi sul suo rendimento. Forse avrei voluto aspettare ancora un po’ per vederlo in campo dal 1’, ma purtroppo eventi autolesionistici per il calcio come le soste nazionali non aiutano. Hojlund? Altro forte messaggio di mercato. Un affare che costa intorno ai 40 milioni non è un acquisto futuribile ma un rinforzo immediato. Ha caratteristiche diverse da Lukaku e Lucca e Conte saprà come coglierle”.

Paolo Tomaselli: “Israele è più tecnica dell’Estonia, Gattuso valuta cambi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Paolo Tomaselli, giornalista de il Corriere della Sera: “Credo che nella formazione di questa sera vedremo le due punte. In difesa Gattuso cambierà qualcosa, Mancini è in vantaggio su Calafiori per favorire una copertura maggiore. Sto alloggiando nell’hotel dell’Israele e la squadra è praticamente blindata. Essendo a Debrecen in Ungheria la partita non è affatto sentita. Ci si aspettano circa 2000 spettatori e non più di 200 italiani, ma ai ragazzi di Gattuso deve interessare solo il risultato. Mi aspetto un’Italia dominante e soprattutto attenta ai contropiedi. Il problema israeliano è in difesa e dobbiamo approfittarcene, non sarebbe male fare qualche gol in più. Gli avversari di stasera sono più tecnici degli estoni, bisogna coprirsi bene. Con la fine di questa sosta inizierà realmente il campionato di Serie A soprattutto per le quattro formazioni che dovranno prendere parte alla Super Champions. Sono molto curioso di scoprire come questo “nuovo” Napoli risponderà alle due competizioni. In particolar modo, oltre De Bruyne, sono molto curioso di vedere Noa Lang all’opera. Milan? Non hanno competizioni extra campionato ma credo che ci vorrà un po’ di tempo per trovare l’equilibrio che serve per lottare per le prime posizioni. Lazio? Non la vedo pronta per la lotta alle prime quattro posizioni”.

Andrea Giannattasio: “Fiorentina più forte dell’anno scorso, vincere la Conference è l’obiettivo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Andrea Giannattasio, giornalista di Radio Firenze Viola: “A Firenze si attendono circa 700 tifosi del Napoli, il doppio rispetto all’anno scorso. Non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali, dovrebbero arrivare domani. La società aveva richiesto la riduzione della capienza nel settore ospiti per la troppa vicinanza alla curva. La nuova Fiorentina mi sembra una buona squadra, quest’anno ci sono tante soluzioni. L’obiettivo principale della stagione è la Conference League, ma ovviamente si intende anche puntare ad un buon campionato. Non vedo ancora la squadra pronta all’Ucl ma si deve provare a raggiungere l’Europa League. Per sabato non credo che Gudmunsson recuperi e quindi ci saranno novità in avanti. Pioli è stato chiaro, la struttura a 3 lì dietro è fissa mentre in avanti ci si possono aspettare novità e trasformazioni. Si sta ancora cercando la vera identità viola, Pioli sta portando avanti l’idea impiantata da Palladino con delle modifiche. C’è tanta fiducia nei confronti del nuovo tecnico viola. A Firenze il Napoli è visto come la squadra più forte del campionato. Ricordo come Pioli sfidò il Napoli ai tempi di Spalletti, ma ora è diverso. Sarà una bella partita a scacchi tra due allenatori che si conoscono bene”.

Max Gallo: “Il Napoli giocherà sempre in modo concreto, mai spettacolare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Max Gallo, giornalista de Il Napolista: “Non credo che l’esclusione dell’Israele dalle competizioni possa cambiare le cose. Comprendo l’aspetto politico, ma credo che questo provvedimento colpisca solo gli atleti. Lang? Non sta giocando in nazionale ma non è mai stato un titolare. E’ un buon giocatore ma è stato preso di mira da quella parte di tifosi che ha bisogno di prendersela con qualcuno. Lo vedremo in campo. Il Napoli quest’anno ha tante soluzioni, è una squadra forte. Chi si aspetta un gioco spettacolare rimarrà deluso, Conte fa un gioco diverso ma molto concreto ed è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Con l’inizio della Super Champions il Napoli dovrà abituarsi a vincere le partite più semplici con giocatori da secondi linee. A Manchester vedremo il Napoli di Sassuolo, quello titolare. La missione complessa sarà gestire lo spogliatoio”.

Mauro Cucco: “Mi aspetto Lucca a Firenze e Højlund a Manchester”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Mauro Cucco, giornalista de Ilmionapoli: “Credo che Conte gestirà le competizioni come ha sempre fatto, senza turnover forzati. Per Firenze opterà per una squadra solita senza cambi preventivi. Mi aspetto Lucca dal 1’, sta lavorando da tempo con Conte. Hojlund me lo aspetto a partita in corso e potrà partire titolare a Manchester. Mi aspetto una scelta sicura per la Champions, magari un 4-3-3 con De Bruyne leggermente più arretrato. Italia-Israele? Gli azzurri hanno tanta qualità, devono arrivare conferme dopo la partita con l’Estonia. Difficile vedere giocatori del Napoli riposare. Non ci sono più partite amichevoli e alcuni calciatori sono fondamentali tanto per il loro club che per la loro nazionale”.

Mario Fabbroni: “Italia arretrata sul piano sportivo e culturale”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei campioni, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: “Non so se è giusto far giocare l’Israele, ma non è chiara la posizione dello sport in queste situazioni. Italia-Israele? Sarà una sfida certamente più difficile di quella vista con l’Estonia, ma fatico a mettere l’Israele a livello dell’Italia. L’Italia dovrebbe essere tra le prime 10 nazionali al mondo, non è possibile fare brutte figure. Spesso è colpa della cecità e dell’arretratezza della società. Questa nazione non si evolve per molti aspetti e resta inevitabilmente indietro. Questa condizione investe ogni zona e ogni parte dello stivale, siamo una popolazione che invecchia velocemente ed è un miracolo che si continui sportivamente ad avere qualche gioia. Beukema-Buongiorno? Devono obbligatoriamente fare bene, una delle coppie più desiderate non può non essere una garanzia”.

