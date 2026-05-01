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Serie A: il Como ospita il Napoli nel big-match, i bookie “vedono” una vittoria (2,25) da Champions per la squadra di Fabregas

Vincenzo Letizia 1 Maggio 2026 0 1 min read

ROMA – Ritrovato il secondo posto solitario in classifica grazie al pareggio tra Milan e Juventus, il Napoli fa visita al Como nella sfida probabilmente più interessante della 35esima giornata. La squadra di Fabregas è in corsa per la Champions e sogna un grande risultato, dopo aver estromesso i partenopei dalla Coppa Italia: al Sinigaglia i bookie – come riporta Agipronews – puntano proprio sui padroni di casa, che si giocano a 2,25 su Planetwin365, mentre pareggio e vittoria dei campioni d’Italia sono in lavagna nell’ordine a 3,30 e 3,15. Sei delle ultime otto partite del Como sono terminate con almeno tre reti complessive, trend opposto per quattro delle ultime cinque con in campo il Napoli: gli esperti pensano proprio a una partita da Under, come all’andata, visto a 1,66 su 888sport, mentre l’Over è fissato a 2,05. Nella sfida della scorsa stagione giocata davanti ai loro tifosi, i lariani si imposero 2-1: questo esito è proposto a 9,50. Il risultato esatto in pole è l’1-1, che si gioca a 6 ed è davanti allo 0-0 bis (8), mentre in caso di affermazione ospite la quota più bassa è per lo 0-1 (9,00)

MARCATORI Fabregas deve sciogliere le riserve su Nico Paz, a 12 reti come il terminale offensivo Douvikas: un gol dell’attaccante greco si gioca a 2,50, quello dell’argentino a 3,00. In caso di marcatura, entrambi eguaglierebbero il record di 13 gol di Baldini e Ghiandi in una stagione di Serie A. Conte potrebbe riproporre lo stesso undici che ha rifilato un poker alla Cremonese. Una rete di Hojlund, che non segna dal 14 marzo, è proposta a 3,75, mentre McTominay – a un solo gol dalla doppia cifra – va a caccia di un record: diventare il primo centrocampista nell’era dei tre punti a segno per quattro trasferte consecutive, opzione fissata a vale 4 volte la posta puntata.

 RED/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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