BOLLETTANDO

BETTING – Calciomercato Lookman, il Napoli resta la favorita in quota: più lontane per i bookie Juve e Milan

Vincenzo Letizia 26 Agosto 2025 0 32 sec read

ROMA – “Abbiamo questa cosa di Lookman. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa”. Al termine della partita pareggiata dall’Atalanta contro il Pisa, il tecnico Ivan Juric ha parlato ancora del futuro di Ademola Lookman, finito ai margini e in attesa di una sistemazione entro il 1° settembre. Sulla lavagna dei bookmaker, sfumato il passaggio all’Inter, il Napoli resta in pole: come riporta Agipronews, vale infatti 3 su Goldbet e Better il trasferimento del fantasista nigeriano alla corte di Antonio Conte, con la Juventus di Igor Tudor che insegue a quota 7. Più lontano, infine, il Milan di Massimiliano Allegri, in lavagna a 15.

 

FP/Agipro

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LA SCOMMESSA – Turno al cardiopalmo tra serie A e B

  Mancano due giornate alla fine del campionato in serie A e una sola, prima che si disputino i  playoff e playout, in serie B. […]

20 Maggio 2015 0 1 min read

QUOTE, big match Fiorentina-Milan e gli esordi storici in Serie A

Il Campionato 2015-2016 parte sabato alle 18.00 con Hellas Verona – Roma (1 a 5.25, X a 3.70, 2 a 1.70), un incontro che vedrà […]

22 Agosto 2015 0 1 min read

Crisi Roma, i bookmaker aprono al traghettatore: Mazzarri prima scelta, Jardim sorpassa Sarri

Giorni caldissimi alla Roma, dove alle sconfitte contro Lazio e Spezia si aggiungono i malumori dello spogliatoio nei confronti di Paulo Fonseca. La posizione dell’allenatore […]

22 Gennaio 2021 0 43 sec read

Calciomercato: il Barcellona fa spesa in Italia, prende quota il doppio colpo Kessié-Koulibaly

ROMA – La cura Xavi ha rivitalizzato un Barcellona che fino a un paio di mesi fa sembrava il lontanissimo parente della grande squadra ammirata […]

1 Marzo 2022 0 59 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui