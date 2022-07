Calciomercato Napoli, Spalletti cerca rinforzi in attacco: per i bookie testa a testa Deulofeu-Simeone

ROMA – Insigne e Mertens rappresentano ormai il passato per il Napoli, che ora guarda al futuro con Victor Osimhen, sempre più centrale nel progetto di Luciano Spalletti. La dirigenza azzurra, però, vorrebbe affiancare al nigeriano un profilo di spessore, capace non solo di dargli il cambio ma anche di giocare insieme a lui concedendo così al tecnico la possibilità di variare. Il nome con più possibilità di sbarcare a Napoli riporta agipronews è Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, in quota su sisal a 1,70 ma tra le possibili opzioni c’è anche quella rappresentata da Giovanni Simeone, con l’arrivo del Cholito che vale 1,80 volte la posta. Il sogno, in questo caso, è rappresentato da Giacomo Raspadori, in quota 2,75 anche se il Sassuolo, dopo aver già ceduto Scamacca al West ham, fa muro. Non è da escludere, poi, l’arrivo di Beto, a quota 3, anche se l’attaccante dell’Udinese, almeno per il momento, sembra essere più indietro. RED/Agipro