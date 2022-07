Balotelli: “Sarebbe stato un sogno giocare al Napoli ma De Laurentiis non ha voluto”

Mario Balotelli e il Napoli: a lungo si sono rincorsi senza mai riuscire a prendersi, se non da avversari. Come successo nell’amichevole tra l’Adana Demirspor di Super Mario e gli azzurri terminata 2-2 anche con gol proprio di Balotelli e doppietta di Lozano. Al termine della partita, l’attaccante italiano è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli. Purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…”.

Dalle immagini delle ultime amichevoli don l’Adana Demirspor si vede anche come Balotelli sia in perfetta forma nonostante i quasi 32 anni. “Io sto benissimo, fisicamente sto molto bene, le qualità ci sono, vedremo”.

Balotelli poi chiude con una battuta sulla nazionale, forse il suo più grande rimpianto. Nel 2018 con l’arrivo di Mancini sembrava aver riconquistato la maglia azzurra dopo quattro anni. Ora però di una convocazione neanche l’ombra: “Non fatemene parlare, conoscete il mio pensiero. La Nazionale è la cosa più bella che c’è, poi ognuno fa le sue scelte e io le rispetterò sempre”.

