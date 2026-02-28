NEWS

VERONA vs NAPOLI – Partenopei ancora senza i centrocampisti titolari, sempre out Anguissa e Mc Tominay

Armando Fico 28 Febbraio 2026 0 30 sec read

Niente da fare, per questo pomeriggio, al Bentegodi di Verona, Conte, ancora non potrà disporre del centrocampo titolare, essendo rimasti a Napoli, Anguissa e Mc Tominay, che non sono riusciti a recuperare. Il camerunense accusa sempre il dolore alla schiena., mentre lo scozzese ha ancora qualche problema con la tendinite al gluteo. Infine De Bruyne sta svolgendo lavoro di  riatletizzazione. Dunque Napoli, per l’ennesima volta, in formazione di emergenza. Frank  Anguissa spera di andare, quanto meno, in panchina, domenica prossima al Maradona, nella sfida contro il Torino. Per gli altri due del centrocampo, possibile rientro a metà mese di marzo.

Armando Fico

