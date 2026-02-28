NEWS

ALEX MERET – Oggi il portiere friulano dovrebbe tornare titolare, Milinkovic Savic in panchina

Armando Fico 28 Febbraio 2026 0 28 sec read

Dalle ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, nella formazione anti Verona, tra i pali, dovrebbe tornare Alex Meret e Milinkovic Savic siederà in panchina. Davanti all’estremo difensore friulano, i tre della difesa che hanno giocato a Bergamo, saranno confermati; nella zona mediana, non essendo stati recuperati nè Anguissa e nè Mc Tominay vedremo ancora Elmas assieme a Lobotka. Sulle corsie esterne dovrebbero tornare Politano e Spinazzola con Gutierrez in panca. Infine, in avanti, alle spalle del danese agiranno Vergara e il brasiliano Allisson Santos che ha guadagnato la riconferma, dopo la buona prova contro l’Atalanta.

