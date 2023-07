Fabrizio Lucchesi, Eugenio Albarella, Gianluca Monti e Stefano Tirelli a Radio Punto Nuovo

Lucchesi: “Il calcio arabo ha già sconquassato il calcio europeo. Dinanzi a certe cifre, sfido chiunque a non balbettare: persino il Napoli con Osimhen… Lo Scudetto? Ripetersi è più difficile”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex ds della Roma: “Il calcio arabo ha già cambiato tutti gli equilibri del calcio europeo e mondiale. A livello di danaro, nessuno può competere con loro. Stanno costruendo un campionato vero, non stanno puntando a creare un semplice cimitero di elefanti. I club arabi hanno messo in piedi un modello capace di offrire 2-3 volte il valore reale di un calciatore. E sfido chiunque a non balbettare, persino il Napoli con Osimhen… La struttura del Napoli è pronta e ha portato uno Scudetto nell’ultima stagione. Giuntoli è stato bravissimo, ma ora tocca a Meluso. Sostituire Cristiano non sarà semplice, ma gli va dato il giusto tempo di riflessione. Il Napoli non deve fare un mercato generalista, ma un mercato mirato e volto a difendere il titolo. E quindi servono pochi elementi, ma che si sposino appieno con la realtà e la filosofia di Napoli. Quindi gli azzurri non sono in ritardo, anzi. E’ giusto che si prendano il tempo necessario prima di chiudere per l’erede di Kim. Garcia da Roma a Napoli? Vincere è difficile a qualsiasi latitudine, anche in città complicate calcisticamente come Roma e Napoli. Sono esperienze che ti danno un bagaglio emotivo e di esperienza unico. A Roma vincemmo lo Scudetto e l’anno dopo lo perdemmo con una squadra addirittura più forte della stagione prima. Per questo, difenderlo è molto più complicato… Il Napoli ora giocherà 38 partite contro avversari che daranno la vita pur di battere i campioni di Italia. Rivale Scudetto? Ad oggi non la vedo, ma non azzardo troppo con le previsioni”.

Albarella: “La cultura del lavoro che c’è al Napoli è difficile da ritrovare altrove. Cambio allenatore e preparatore tecnico, questi sono i rischi da dover evitare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Eugenio Albarella, storico preparatore atletico: Lucchesi: “La cultura del lavoro è fondamentale per preparare al meglio un’atleta. Il Napoli per fortuna è pieno di professionisti che rendono più semplice il lavoro dei preparatori atletici e dello staff medico. Lo spirito che ha contraddistinto questo gruppo viene sempre apprezzato dai nuovi tecnici, che quando arrivano trovano un contesto difficile da ritrovare altrove. Cambiare allenatore e preparatore atletico? Dipende sempre dalla cultura e dal tempo che si ha a disposizione. I cambi di staff vengono gestiti nel tempo, perché serve per ottimizzare le informazioni e capire quale strategia intraprendere per preparare gli atleti. I rischi sono elevati quando si cambia una metodologia di lavoro e lo si fa senza ragionare troppo sui feedback che arrivano dalla squadra. Ritiro tradizionale o moderno? Ci sono tante dicerie che non hanno fondamenti scientifici. Il ritiro è l’unico momento della stagione dove un top club può approfondire i dettami e la cultura del lavoro dell’allenatore. Durante l’anno poi i tempi si stringono e non si può sempre lavorare con calma. Per questo girare per il mondo in estate non è la soluzione migliore, visto che le amichevoli internazionali possono creare grossi disturbi. Il Napoli è sempre stato lungimirante nel far lavorare con calma il proprio allenatore, senza rinunciare all’indotto economico del fare un ritiro aperto ai tifosi”.

Monti: “Osimhen? Difficile dire no all’Arabia. Il nuovo difensore si giocherà il posto con chi è già in rosa. Garcia non stravolgerà questo Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianluca Monti, giornalista: “Difficile dire no alle offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, per quanto andare a giocare lì significherebbe uscire dai radar. Nel caso di Osimhen o di altri calciatori, però, ci sarebbe sempre il tempo di tornare nel grande calcio e di farlo con una valigia piena di soldi. Questi contratti da nababbi, non sono impossibili da sciogliere e a volte sono utili ai calciatori per 1-2 anni super retribuiti. Ancora nessun erede di Kim? Difficile fare paragoni con la scorsa stagione, dove il Napoli arrivava a Castel di Sangro già con l’erede di Koulibaly. Il nuovo difensore non deve essere per forza qualcuno che giochi 50 partite l’anno, basta anche un elemento solido. Arriverà un nuovo buon difensore, ma è difficile pescare un secondo jolly dal mazzo. Si giocherà il posto con quelli che ci sono già. Situazione Zielinski e Lozano? De Laurentiis ha sottolineato la deadline del 12 agosto, perché il Napoli poi non è una squadra abituata e fortunata nei colpi dell’ultim’ora. Prima dell’inizio del campionato, il Napoli dovrà essere teoricamente completo, definendo anche le conferme di Zielinski e di Lozano o i loro eventuali addii. Garcia? E’ il giusto low-profile dopo la vicenda Spalletti. Garcia ha fatto capire che non stravolgerà l’anima di questa squadra, che vuole essere competitiva anche in Champions League”.

Il mental coach Tirelli: “Il doversi ripetere è un segnale di crescita, Garcia l’uomo giusto per dare equilibrio tra entusiasmo e fame. Osimhen distratto dal mercato? In estate no, ma durante l’inverno i calciatori sono più propensi a distrarsi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Tirelli, mental coach: “Il doversi ripetere è un segnale di crescita. L’obiettivo è stato raggiunto dopo tanti sacrifici compiuti dal Napoli, ma la nuova programmazione deve portare con sé il consolidamento della vittoria. I tifosi del Napoli lo hanno espresso con uno striscione dedicato a Garcia e questo deve essere un messaggio da trasmettere alla squadra. Squadra che però è in armonia ed è colmo di entusiasmo, quindi si partirà nel migliore dei modi. Poi avere il giusto equilibrio tra entusiasmo e fame è il vero segreto per continuare a vincere e Garcia è idoneo sotto questo aspetto. Lui sarà sé stesso ed eliminerà qualsiasi paragone con Spalletti, che ormai è un capitolo chiuso e non deve rappresentare un disturbo. Inserirà i suoi dettami con autostima, anche se sarà un compito difficile. I momenti di paragone con Spalletti saranno tanti, quindi non sarà facile gestire tutto. Ci vuole la forza mentale per essere coerenti con il proprio lavoro. Osimhen distratto dal mercato? In estate no, ma durante l’inverno i calciatori sono più propensi a distrarsi. Oppure nella fase finale del campionato, se dovessero venir fuori dei disaccordi con la società. Per ora non c’è ancora alcun elemento di disturbo, per Osimhen e per tutti i calciatori. Nuovo allenatore, nuovi stimoli? Sì, come è giusto che sia. Nel Napoli ci saranno tanti calciatori che proveranno a cogliere il meglio dal cambiamento in panchina”.