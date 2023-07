Coppa Italia 2023/24 – Ufficializzato il tabellone; possibile quarto di finale tra Napoli e Juventus

E’ ufficiale, la Lega ha varato gli accoppiamenti del tabellone della prossime edizione della Coppa Italia 2023/24. Si prospetta un’affascinante sfida tra due rivali di sempre, in caso di arrivo ai quarti di Napoli e Juventus. Mai, come questa volta, nella fase cruciale della competizione nazionale ci saranno grosse partite tra le big del calcio italiano. Se tutto andrà come previsto, oltre a Napoli – Juve, ai quarti, potremmo assistere al derby: capitolino tra Lazio e Roma, di contro Inter e Milan, qualora superassero ottavi e quarti si troverebbero di fronte in semifinale. Dal canto loro gli azzurri di Garcia, a gennaio, nell’ottavo di finale di Coppa Italia, incontreranno la vincente della sfida tra Frosinone/Pisa e Feralpisalò/Vicenza.