Calciomercato – La Fiorentina ha proposto al Napoli uno scambio Demme – Castrovilli

Voci di mercato parlano di un possibile affare tra la società gigliata ed il club partenopeo. Infatti, secondo le ultime notizie, la Fiorentina ha proposto al Napoli uno scambio di centrocampisti; Demme in maglia viola e Castrovilli in maglia azzurra. Il club viola, viste le difficoltà a blindare il calciatore che aveva anche guadagnato la nazionale, ha subito pensato di sostituirlo con l’italo- tedesco che sembra non rientrare nei piani di Garcia. Per ora, si tratta di una ipotesi ma nulla di più perche De Laurentiis non ha ancora risposto a questa offerta della Viola. D’altronde il Napoli ha la necessità di rimpiazzare Ndombelé. Il tecnico francese chiede un mediano fisico ma di qualità. Resta aperta la pista che conduce all’argentino Lo Celso, ma i partenopei lo vorrebbero solo in prestito secco, cosa che il Tottenham, ha bocciato. Quindi, il Napoli sta riflettendo sull’affare con il club di Commisso. Demme, però, piace anche all’Hertha Berlino, con cui la dirigenza napoletana sta trattando da un pò di tempo le cifre per la cessione definitiva. L’Herta, tuttavia ha considerato alto il prezzo richiesto da De Laurentiis, che è di sei milioni di euro, per cui al momento, non c è ancora nulla di concreto. Staremo a vedere !

Fonte : Corriere dello Sport