EDITORIALE – Festival di Sanremo, Laura Pausini e il ricordo di Maradona: quando il moralismo stona

Il palcoscenico dell’Festival di Sanremo è acceso, le luci dell’Ariston brillano e alla conduzione c’è Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini . La musica unisce, emoziona, crea ponti. E proprio da questo clima di celebrazione artistica nasce una riflessione che va oltre le note: il ricordo di parole che, alla scomparsa di Diego Armando Maradona, fecero discutere e divisero profondamente.

Perché quando si parla di miti popolari, soprattutto a Napoli, il confine tra opinione personale e moralismo può diventare una linea sottilissima. Ed è da qui che prendiamo spunto per una bacchettata critica, non all’artista, ma al tono scelto in quel momento storico così carico di emozione collettiva.

Ci sono artisti che entrano nelle nostre case con una canzone, e ci restano per anni. La Pausini è una di queste voci: potente, popolare, capace di attraversare generazioni come una melodia che non vuole sbiadire. La sua arte ha consolato amori, cucito distanze, dato colonna sonora a frammenti di vita. Questo è un fatto.

Ma l’arte, a volte, inciampa sull’umano.

Quando morì Diego Armando Maradona, non se ne andò solo un calciatore. Si spezzò un simbolo, un dio laico e imperfetto, un ragazzo del fango che aveva osato sfidare il cielo con un pallone. Per molti — soprattutto a Napoli — Diego non era soltanto talento: era rivincita sociale, era poesia ribelle, era la dimostrazione che anche chi nasce ai margini può sedersi al centro del mondo.

Eppure, nel giorno del lutto, qualcuno scelse la misura fredda del moralismo. Qualcuno ricordò le cadute prima dei miracoli, le ombre prima della luce. È legittimo avere opinioni, è umano non condividere l’idolatria. Ma c’è una differenza sottile e decisiva tra il giudicare e il comprendere. Tra il puntare il dito e il fermarsi a contemplare la complessità.

Maradona è stato eccesso, errore, genio, contraddizione. È stato carne e mito. È stato l’uomo che cade e il piede sinistro che vola. Ridurlo a una sola delle sue fragilità è come leggere un poema e fermarsi a una virgola.

Forse il punto non è stabilire chi abbia ragione o torto. Forse il punto è riconoscere che certe figure appartengono a una dimensione simbolica che supera la cronaca nera e bianca delle debolezze umane. Si può criticare senza disprezzare. Si può dissentire senza ferire. Si può ricordare senza moralizzare.

Perché quando muore un mito, non si celebra il vizio: si celebra l’impatto. Non si canonizza l’uomo perfetto: si riconosce la forza di ciò che ha rappresentato.

E allora sì, si può anche non amare Diego. Ma negare ciò che è stato per milioni di persone significa non capire quanto potente possa essere un sogno, quando passa tra i piedi di un ragazzo di Villa Fiorito e illumina una città intera.

L’arte dovrebbe insegnarci proprio questo: che l’essere umano è fragile, contraddittorio, magnifico. E che il giudizio, quando si fa altezzoso, perde la grazia della comprensione.

Il mito non chiede assoluzione. Chiede memoria.

di Vincenzo Letizia