Lobotka – Problemi muscolari per lo slovacco, in dubbio la sua presenza col Toro

Armando Fico 3 Marzo 2026 0 32 sec read

Non finisce mai di stupirsi Antonio Conte, in casa Napoli, stamane Stanislav Lobotka ha accusato un risentimento muscolare che si sta trascinando da qualche tempo, stringendo i denti.  Un fastidio che, ora peró, si é riacutizzato, al punto che la sua presenza, venerdì sera, al Maradona, contro il Torino del neo allenatore D’Aversa ê in forte dubbio . Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno fino alla vigilia del match della 28esima giornata di campionato. Il tecnico azzurro, quindi, ritrova Anguissa ma potrebbe perdere un altro pezzo importante del centrocampo. Un’annata così piena di infortuni muscolari non si era mai vista in passato. Solo sfortuna ? Non credo proprio.

