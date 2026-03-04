COPPA ITALIA – La semifinale di andata tra Como e Inter finisce col risultato ad occhiali, si deciderà tutto, a San Siro, ad aprile

Termina in parità, sul risultato di 0 a 0 la semifinale di andata di Coppa Italia, disputata ieri sera, al Sinigallia, fra Como ed Inter. I padroni di casa mettono in evidenza un gioco più offensivo, rispetto ai nerazzurri, tuttavia in rarissime occasioni, si rendono pericolosi, Vojvoda e Nico Paz, danno qualche grattacapo alla difesa degli ospiti ma la palla del possibile vantaggio la spreca Alex Valle . Pertanto, quale delle due formazioni guadagnerà la finalissima della competizione, lo scopriremo solo il 22 aprile prossimo. Intanto, stasera, va in scena l’altra semifinale fra Lazio e Atalanta.