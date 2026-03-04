LE ALTRE DI A

COPPA ITALIA – La semifinale di andata tra Como e Inter finisce col risultato ad occhiali, si deciderà tutto, a San Siro, ad aprile

Armando Fico 4 Marzo 2026 0 27 sec read

Termina in parità, sul risultato di 0 a 0 la semifinale di andata di Coppa Italia, disputata ieri sera, al Sinigallia, fra Como ed Inter. I padroni di casa mettono in evidenza  un gioco più offensivo, rispetto ai nerazzurri, tuttavia  in rarissime occasioni, si rendono  pericolosi,  Vojvoda e Nico Paz, danno qualche grattacapo alla difesa degli ospiti ma la palla del possibile vantaggio la spreca Alex Valle . Pertanto, quale delle due formazioni guadagnerà la finalissima della competizione, lo scopriremo solo il 22 aprile prossimo. Intanto, stasera, va in scena l’altra semifinale fra Lazio e Atalanta. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Roma, Maicon è tornato: ora il colloquio con Garcia

Il tecnico, che per la trasferta di Empoli recupera Castan, deve gestire lo spinoso caso del laterale cacciato dalla nazionale brasiliana. Da valutare la…

9 Settembre 2014 0 4 min read

Serie C: frenata Pordenone, Triestina batte Monza

1 Gennaio 1970 0 20 sec read

Parma, D’Aversa: “Ko che ci deve far pensare, con l’Empoli sarà scontro diretto”

Fonte: Repubblica.it…

24 Febbraio 2019 0 40 sec read

Di Fra LIVE: “Mai detto che ci alleniamo male”

Un’impresa difficilissima, quella di ribaltare il risultato dell’andata. Ma la Roma ha novanta minuti per provare a sovvertire ogni pronostico contro il Barcellona, dopo il […]

9 Aprile 2018 0 4 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui