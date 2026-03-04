Verso il match di venerdì col Toro – Kevin De Bruyne si sente pronto per rientrare e rassicura Conte

Dopo l’allenamento di ieri, al Centro Sportivo di Castel Volturno, a cui ha partecipato pure il recuperato fuoriclasse belga ex City, Antonio Conte ha chiamato a sè Kevin De Bruyne, chiedendogli se si sentisse pronto a rientrare in squadra, contro il Torino, venerdì, al Maradona. Il centrocampista ha, quindi rassicurato il mister dichiarando di essere in buone condizioni fisiche al punto che vorrebbe andare in campo fin da subito. Però sarebbe rischioso impiegarlo come titolare, per cui il forte numero 11 azzurro, contro la squadra granata, si accomoderà in panchina, pronto magari a trovare spazio durante la ripresa, in caso di necessità. Nel frattempo anche Anguissa appare disponibile al rientro e probabilmente anche il camerunense, dopodomani si siederà in panca, per poi giocare una ventina di minuti. Ricordiamo che i due calciatori non calcano il terreno di gioco da quattro mesi.