NAPOLI – Centrocampo ridotto ai minimi termini, dopo Mc Tominay si ferma anche Lobotka, l’emergenza non finisce mai

Benchè giungano notizie positive sul recupero di due lungodegenti come Anguissa e De Bruyne, i quali, molto probabilmente si accomoderanno in panchina, dopodomani al Maradona, nell’anticipo della 28esima giornata contro il Torino di D’Aversa che ha già rivitalizzato la squadra granata, al tempo stesso, si abbatte sul Napoli un altro infortunio muscolare, quello di Lobotka che si aggiunge a Mc Tominay. Sia lo slovacco, che lo scozzese non saranno della partita, venerdì sera, a Fuorigrotta. Quindi, Conte avrà un centrocampo ridotto ai minimi termini: incredibile, questa stagione continua ad essere alle prese con pesanti assenze, soprattutto nella zona mediana del campo. Un’emergenza che sembra non finire mai. Lo slovacco ha accusato un fastidio nel corso della gara di Verona, dove è dovuto uscire prima. Lobotka sta soffrendo un sovraccarico muscolare che sicuramente lo terrà fermo., per qualche tempo. Per quanto riguarda lo scozzese, si sta allenando in gruppo ma il suo ritorno in campo ci sarà soltanto quando avrà smaltito del tutto il dolore al tendine del gluteo, che lo tormenta dalla gara con il Genoa. Chi schiererà Antonio Conte al loro posto? Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, sarà Gilmour ad indossare le vesti del regista con una maglia da titolare in luogo di Lobotka. mentre a sostituire l’ex United ci penserà ancora Elif Elkmas.