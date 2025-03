CALENDARIO SSCN – Dopo il Milan, il Napoli disputerà le successive due gare, a Bologna e contro l’Empoli, a Fuorigrotta, di lunedì sera

Dopo la sosta il Napoli, come già sappiamo, incontrerà il Milan, per la trentesima giornatadi serie a, domenica 30 marzo nel posticipo serale delle 20,45. Successivamente, le gare della 31esima e della 32esima, contro il Bologna, allo stadio Dall’Ara e contro l’Empoli, al Maradona, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo di Lunedi, per l’esattezza il 7 e il 14 aprile, sempre in notturna., mentre, a Monza, gli azzurri saranno chiamati a disputare l’incontro con i brianzoli ultiumi in classifica, nel giorno di sabato Santo, ovvero il 19 di aprile alle ore 18.