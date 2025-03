Reginaldo, Candreva, De Maggio, Bacconi, Giuffredi, Santacroce a Kiss Kiss Napoli

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di kisskissnapoli.it: “Giocare contro il Venezia su quel campo non è facile, la squadra di Di Francesco si chiude alla grande ed è sempre dura contro di loro. Se riesci a sbloccarla subito puoi vincerla, altrimenti diventa difficile. Non credo sia una questione di modulo, Lukaku e Raspadori sono riusciti a creare tante azioni, col 3-5-2 stanno facendo bene e non credo che sia una questione di modulo. Lotta scudetto? L’Inter ha solo 3 punti di vantaggio, il campionato è apertissimo, il Napoli deve essere pronto e non può sbagliare più ne sono consapevoli anche i calciatori. Paixao? Sta facendo molto bene, nell’uno contro uno è bravissimo, bisognerà capire quale potrà essere il suo impatto nel calcio italiano. Come fatto con Neres dovrà essere dosato, deve venire con la mentalità giusta. Ma ha buone basi, abbina la quantità alla qualità”.

Antonio Candreva, calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli , nel corso di Radio Goal: “Conte ha avuto un grande impatto su questo campionato e lo ha dimostrato dalla prima giornata. Il pareggio di Venezia è stato ottenuto su un campo difficile, il Napoli fino a questo momento sta disputando un torneo eccezionale. Giocare alle 12.30 non è un problema, a giro le fanno un po’ tutti, le squadre sono pronte per affrontare questo orario e si preparano per farlo. La preparazione è un po’ diversa, però non si possono trovare alibi. Stiamo vedendo un campionato bellissimo. Campionato grandioso, emozionante. L’Inter ad aprile deve affrontare tante partite difficili ed ha un calendario fitto, i viaggi e le trasferte, si ritorna tardi la sera e potrebbero essere una difficoltà in più per i nerazzurri. A Napoli questa estate da svincolato? Qualche chiacchierata se la sono fatta con il mio procuratore, ma poi niente di concreto. Sappiamo tutti delle qualità del mister Conte ed ha fatto un cammino eccezionale. Lukaku? Lo reputo uno dei centravanti più forti, ad inizio stagione ha giocato in maniera diversa, sempre abituato a giocare con un compagno vicino. Con Raspadori vicino lo vedo più dentro alla manovra. Conte ti porta oltre i tuoi limiti, credo che Politano non si sarebbe mai aspettato di fare l’esterno nei 5 a tutta fascia. La Nazionale? Spalletti ha fatto un percorso post-Europeo giusto, sta chiamando i giocatori giovani forti. Sono ormai tanti anni che manchiamo dal Mondiale e credo che il mister sia la persona giusta per riportare la nostra Italia ai vertici”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Manna ha già nove nomi sul taccuino per l’anno venturo, ci sono Solet e Lucca, c’è Paixao, c’è Zhegrova e Marianucci è stato praticamente chiuso. Il Napoli vuole anche un portiere. Manna sta lavorando al rinnovo di Meret e di Anguissa. Il Napoli eserciterà l’opzione unilaterale per il rinnovo di Anguissa fino al 2027 e gli ha proposto un ulteriore rinnovo fino al 2029. Meret? Quando fu acquistato ero con Carlo Ancelotti e lui mi disse che l’importante era che fosse bravo con le mani e non coi piedi. Tutti i c.t che si sono alternati in nazionale l’hanno sempre convocato”.

Adriano Bacconi, match analyst, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ci sono 10 portieri in Serie A più forti di Meret. Sommer è più forte, Carnesecchi pure, Skorupski è uguale. Di Gregorio è più forte, anche Provedel, Svilar non è più forte, De Gea e Maignan sono molto più forti. Okoye diventerà più forte, Milinkovic Savic è superiore, Leali no, Montipò no, Caprile alla pari, Falcone superiore a Meret. Suzuki è inferiore a Meret, anche Vazquez, Radu invece è più forte di Meret. Turati è inferiore a Meret. Quando lavoravo all’Inter non mi piaceva nemmeno Handanovic. Meret è abbastanza bravo nella copertura della porta, tra i pali, nelle parate. E’ migliorato il numero dei colpitori di testa nelle aree intasate, perciò è importante il timing nelle uscite e in questo Meret è deficitario. Ci sono due competenze in cui Meret è insufficiente, la prima è il giocare coi piedi allo stesso livello dei difensori. I difensori e i centrocampisti del Napoli non vanno mai da Meret nel giro palla, lo fanno solo come ultima chance. L’ultimo punto a sfavore di Meret è la capcità di guidare il reparto, di essere vivo nell’azione in tutti i suoi momenti. In questo Meret è un corpo estraneo alla squadra, non parla, è timido e va in up and down emotivi, non ha leadership. In passato ho fatto battaglie per Ospina che era meno talentuoso di Meret, ma che era più dentro la partita, più coinvolto dai compagni”.

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Zaccagni ed altri, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci al Napoli? Siamo tutti in parola coi due club (Napoli ed Empoli ndr.). Quando ci sarà la possibilità di formalizzare i documenti, tipo all’inizio di maggio, verrà perfezionato l’accordo verbale che è stato già preso. Speriamo sia destinato a qualcosa d’importante, il Napoli ha voluto anticipare altre squadre che avevano chiesto informazioni su di lui. Ne ho parlato di lui col Napoli dagli ultimi giorni del mercato di gennaio, Manna è stato rapidissimo a trovare l’accordo con tutte le parti. Biraghi a gennaio scorso a Napoli? Ci poteva essere la possibilità, negli ultimi giorni l’ha chiesto anche il Torino e Biraghi ha preferito i granata per una questione di futuro. L’interesse del Napoli però è stato reale. Folorunsho? Voleva giocare di più, il Napoli aveva McTominay ed Anguissa che si stanno esprimendo su livelli altissimi. E’ stata una scelta di continuità, ha lavorato benissimo con mister Conte ed ha imparato tantissime cose. Politano? La convocazione in nazionale è la chiusura di un cerchio in un senso positivo. Ha fatto tre quarti di stagione ad alti livelli interpretando il ruolo dell’esterno in maniera diversa rispetto a come ha fatto negli anni scorsi. Con Conte ha imparato al meglio la fase difensiva. Politano è uno degli artefici di questa stagione del Napoli. Zaccagni e i contatti col Napoli a gennaio? C’è stato l’interesse del Napoli, è vero. Ma è anche vero che mai Zaccagni e mai la Lazio hanno mai pensato di separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera della Lazio e non ha mai pensato di lasciare i biancocelesti. Francesco Pio Esposito? Abbiamo trovato l’accordo con l’Inter fino al 2030, a giorni metteremo nero su bianco. L’indirizzo è quello di proseguire il cammino con l’Inter”.

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Diamo merito a Radu che ha fatto una gara stratosferica, al Napoli è mancato qualcosa sotto porta. Un punto può fare la differenza a fine stagione, l’importante è che non sia arrivata la sconfitta. Però va detto che una squadra come il Napoli non può concedere una ripartenza al Venezia nel finale che sarebbe potuta costare cara. Mal di goal del Napoli? Con Neres torneranno a fare qualcosa in più lì davanti, manca uno che sappia saltare l’uomo”.